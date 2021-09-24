Ящичек с хлопком и корицей

Защита покупателя

Вернём деньги, если что-то не понравится

Если товар не соответствует составу, то вы можете вернуть товар за счет магазина-исполнителя или получить денежную компенсацию.

В целях безопасности, никогда не переводите деньги и не общайтесь за пределами сайта или приложения «Flowwow».