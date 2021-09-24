Ящичек с хлопком и корицей

Онлайн отслеживание заказа, движение курьера на карте, большие бонусы и скидки.
В приложении вы можете собирать подборки, делиться ими и видеть подборки ваших получателей.
Все ранее добавленные товары магазина будут удалены из корзины
С этим товаром искалиСухоцветы
Если товар не соответствует составу, то вы можете вернуть товар за счет магазина-исполнителя или получить денежную компенсацию.
В целях безопасности, никогда не переводите деньги и не общайтесь за пределами сайта или приложения «Flowwow».
Вы можете бесплатно отменить заказ до начала доставки, деньги полностью вам вернутся.
Если вы захотите отменить заказ после начала доставки, то деньги вернутся с вычетом стоимости доставки.
Все ранее добавленные товары магазина будут удалены из корзины
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К сожалению, «ЕЁ БУКЕТ » в данное время не сможет доставить заказПоказать магазины, которые доставят